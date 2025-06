Inter, la strana richiesta di Inzaghi per restare: 'Denunciare in tv gli errori arbitrali'

Getty Images



Le richieste di Inzaghi per restare all'Inter

Martedì ci sarà l'incontro decisivo tra l'per capire se il tecnico rimarrà in nerazzurro o andrà via ad un anno dalla scadenza del contratto. Inzaghi farà alcune richieste al club tra cui anche quelle legate a come gestire gli episodi arbitrali."Inzaghi farà le sue richieste" scrive Repubblica, "e Marotta — assieme al ds Piero Ausilio e al vice Dario Baccin — ascolterà: il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2026, un ritocco all’ingaggio, e garanzie sul mercato. Gli acquisti del centrocampista Petar Sucic, preso, dell’attaccante esterno Luis Henrique, quasi preso, e della punta Ange-Yoan Bonny, nel mirino, sono un inizio. Saluteranno da svincolati Arnautovic e Correa, e potrebbero farsi da parte un paio degli over 35: da Darmian ad Acerbi, da Mkhitaryan a Sommer".

Un tema che però toccherà il tecnico sarà quello che riguarda gli arbitri. Inzaghi, si legge, convinto che da gennaio fischietti e Var abbiano danneggiato l’Inter, chiede che siano i dirigenti a denunciare in tv gli errori, togliendogli questo peso. Insomma, delle richieste che non riguardano quindi solo il campo giocato o il mercato ma anche la gestione di certe situazioni.