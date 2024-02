Simonedimostra di non sottovalutare la sfida contro la, passando dalle parole ai fatti. Nonostante la prossima importante partita contro l'Atletico, il tecnico nerazzurro ha deciso di concentrarsi sulla partita imminente. Un turnover moderato è previsto, con l'avvio del ritiro già da stasera per mantenere alta la concentrazione.La formazione probabilmente vedrà De Vrij sostituire l'infortunato Acerbi in difesa, mentre Sommer, Pavard e Bastoni dovrebbero mantenere i loro ruoli. A centrocampo, si prevede l'avvicendamento degli esterni con Dumfries e Carlos Augusto, mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono confermati al centro. In attacco, Arnautovic sarà supportato da Thuram, con Lautaro in panchina.