Presidente del Senato, è intervenuto su Rai Radio Uno per parlare dello Scudetto vinto dai nerazzurri, tirando in ballo anche la Juventus: "Il cosiddetto ‘scudetto di cartone’ dell’Inter? Quello mi fa godere, quanto mi fa godere. È lo scudetto che ci inorgoglisce di più perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato”, ha dichiarato La Russa.Poi, una stoccata anche all'ex presidente della Juventus: "Forse fino a quella data li meritava gli scudetti, sono quelli dopo di cui non mi vanterei troppo. Ha ragione Moratti, l'Inter ne dovrebbe avere 25 di scudetti".