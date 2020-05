Il Paris Saint-Germain si è attivato, per la prima volta con un'offerta da proporre presto all'Inter: l'inizio della trattativa Mauro Icardi, un riscatto delicato. Ma da Parigi filtra una bozza di proposta da 50 milioni di euro più 10 di bonus. Come scrive Calciomercato.com, la risposta della dirigenza dell'Inter è già pronta: niente sconti addirittura fino a 20 milioni di euro rispetto ai 70 inizialmente previsti. Perché i 10 milioni di bonus che offre il PSG non sono così facili da raggiungere, quindi Icardi andrebbe via in super sconto. Un avviso che vale anche per la Juve, qualora decidesse di riprendere la corsa per l'argentino.