Mentre l'continua a consolidare il suo primato in classifica in campionato e si prepara per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, Stevensta attivamente lavorando per garantire la stabilità del club nerazzurro. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il presidente dell'Inter, recentemente bloccato in Cina, sembra aver fatto progressi nel rifinanziamento del prestito con Oaktree, il quale scade a maggio. Zhang potrebbe aver trovato un accordo con un fondo americano che offrirebbe un tasso d'interesse del 15%. In base a queste informazioni, Zhang potrebbe rimanere alla guida dell'Inter come presidente anche in futuro.