L'si gode il reparto difensivo più prezioso dell'intero calcio italiano. Come scrive Calciomercato.com, in Serie A i nerazzurri di Simone Inzaghi guidano la speciale classifica del valore della retroguardia, con un reparto che da solo vale la bellezza di 268.8 milioni di euro: quasi 100 milioni in più di quello della, come si evince dalla graduatoria dei 20 club analizzati.- Guida Alessandro, con un valore di cartellino di ben 70 milioni di euro, davanti a Benjamine Federico, entrambi a 50 milioni. Completano il bottino Yann, 15 milioni di euro, Stefan, 8 milioni, e Francescocon Matteo, 4 milioni l'uno. La dimostrazione arriva dal campo: appena 14 le reti subite in 29 partite, meno di 0,5 a gara.