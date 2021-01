Christian Eriksen, uno dei casi più incredibili di quest'anno in Serie A. Incredibile in particolare come sia stato possibile non inserirlo negli schemi dell'Inter. Ma questo è affare di Antonio Conte, mentre affare di Beppe Marotta è ora la cessione del talentuoso giocatore danese. Secondo il Corriere dello Sport, che cita fonti inglesi, Eriksen potrebbe andare al Paris Saint-Germain, dove ritroverebbe Mauricio Pochettino che l'ha in precedenza allenato al Tottenham. Pochettino ha firmato poche ore fa col PSG dopo l'esonero di Tuchel, vedremo se davvero riaccoglierà il suo ex trequartista.