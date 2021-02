1









Suning sta accelerando i tempi per cedere l'Inter al miglior acquirente (al momento in pole position BC Partners). Su Repubblica si può scoprire più nel dettaglio il motivo di questa fretta. Il club nerazzurro ha dovuto presentare un chiarimento formale alla Covisoc (la commissione che vigila sullo stato di salute dei club professionistici) per garantire di poter adempiere entro fine giugno a tutti gli oneri finanziari. IN COSA CONSISTONO QUESTI ONERI? - Così scrive Calciomercato.com: "Da qui al termine della stagione, la proprietà dell'Inter dovrà versare circa 195 milioni di euro per i compensi dei giocatori, rate per l'acquisto dei cartellini e interessi. Una voce quest'ultima che inquieta non poco dalle parti di Viale della Liberazione, perché entro novembre va trovata una soluzione per la rinegoziazione dei due bond da 375 milioni di euro che scadono nel 2022 e uno degli enti creditori, Goldman Sachs preme per riscuotere quanto dovuto. Diversamente, assumerebbe il controllo del club nerazzurro per poi trovare un nuovo acquirente. Da qui, l'urgenza di Suning di giungere in tempi brevi a un accordo...".