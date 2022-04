Quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti? "Non voglio pensare a niente, voglio soltanto festeggiare con i miei compagni", le sue parole. I piani dell'Inter sono però già delineati e difficilmente subiranno variazioni. L'attaccante ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e al momento non è previsto il suo ritorno in nerazzurro dove resterebbe chiuso in un ambiente che lo ha visto spesso sotto stress. Al contrario per l'Inter Pinamonti può rappresentare una contropartita importantissima in operazioni