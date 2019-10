Per Antonio Conte quella di domani è una partita particolare e non ha fatto nulla per nasconderlo. Un mix di carica e tensione che durante l’allenamento di oggi pomeriggio hanno percepito tutti nel centro d’allenamento dell’Inter ad Appiano. Anche fuori, però: come riporta Sky Sport, infatti, l’allenatore nerazzurro strillava talmente tanto che le sue urla si sono sentite anche fuori dai cancelli.