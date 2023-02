Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del derby contro il, Simoneha fatto anche un accenno agli infortuni che hanno colpito l'negli ultimi mesi. Ecco le sue parole: "Ho fatto i complimenti alla squadra, perché è stata attenta e ha stradominato. Vincere due derby in venti giorni non è facile. Guardiamo avanti con fiducia, stiamo recuperando tutti i giocatori.sono fondamentali, ma nonostante la loro assenza siamo andati avanti in Champions e abbiamo vinto un trofeo. Non dimentichiamoci che martedì avevamo un quarto di Coppa Italia".