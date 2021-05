Achraf Hakimi a un message pour l'Inter ! pic.twitter.com/dE9qgjsjPU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 23, 2021

Un messaggio chiaro e potente, quello espresso da Hakimi a tutto il popolo interista. L'Inter ha concluso la propria stagione con una vittoria sull'Udinese e i festeggiamenti per lo scudetto. Le ombre, per quel che riguarda il futuro prossimo, però, sono tutt'altro che diradate. Sul fronte mercato, però, è arrivata la rassicurazione di Hakimi che durante il match ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere in nerazzurro.