Il tecnico dell'Inter, Simone, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta, dichiarando: "Credo che la Juventus possa fare un grande girone di ritorno. È un'ottima squadra, ha perso qualche punto, ma abbiamo visto che è in ripresa: nelle ultime sei credo abbia fatto una sconfitta e un pareggio, al altre le ha vinte tutte. Credo che sarà una squadra da tenere d'occhio con grande attenzione".- «Innanzitutto Brozo deve sbrigarsi a firmare il rinnovo! L’ha già detto Barella, gli piace l’Inter, l’ambiente, poi credo si sia adesso in una normale fase di contrattazione... In campo è un giocatore straordinario, sta facendo da anni le fortune dell’Inter. Perisic? Eh, speriamo presto. Sapevo con lui di trovare un campione, ho scoperto un uomo dalla grandissima disponibilità, che ha fatto senza problemi anche la seconda punta e l’esterno a destra, quando gliel’ho chiesto».- «Sentito? No. Però siamo sempre andati molto d’accordo quando ci siamo affrontati, con lui è un piacere parlare di calcio, lo stimo molto».«Non faccio numeri. Questo è un campionato imprevedibile. Siamo a buon punto, ma quel che abbiamo fatto fin qui dev’essere solo uno stimolo per ricominciare a mille dopo la sosta».