Kolarov, al canale ufficiale dell'Inter, ha parlato della cavalcata scudetto: "Per vincere ci vuole sicuramente la qualità ma la differenza la fanno gli uomini. La stagione è stata lunga ma io penso che la consapevolezza di essere veramente forti sia stata con la vittoria contro la Juventus. Era una squadra da battere e noi l’abbiamo fatto meritatamente in quella partita in cui li abbiamo schiacciati. Credo che dopo quella gara sia scattato qualcosa dentro di noi, poi è stata una questione di tempo vincere lo Scudetto".