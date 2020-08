di Germano D'Ambrosio

Dopo aver gioito per l'eliminazione della Juve dalla Champions League contro il Lione, i tifosi dell'Inter vengono ripagati, immancabilmente, con la stessa moneta. La sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia ha mandato in estasi i sostenitori bianconeri, che sui social network hanno bersagliato i rivali di sempre fin dal 90' minuto. Tirati in ballo soprattutto gli ex, Beppe Marotta e Antonio Conte; quanto a quest'ultimo, si arriva a riconoscere che è stata… la sua vera natura di juventino a impedirgli di vincere una finale europea. Per onore di sfottò, del resto, è ammesso anche un pizzico di autoironia.