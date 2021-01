"L’Inter non perdeva in trasferta in Serie A dalla sconfitta contro la Juventus del marzo 2020 (0-2), nell’ultima gara dei nerazzurri prima del lockdown. Stop.".

Questo dato Opta ci ricorda che nell'anno solare 2020, nel quale l'Inter di Conte è passata attraverso momenti non sempre facilissimi e storie tese tra allenatore e società, ma anche attraverso una solidità che l'ha portata attualmente a occupare il secondo posto in classifica, l'ultima squadra capace di battere i nerazzurri lontano da San Siro era stata la Juve di Sarri, all'Allianz Stadium l'8 marzo (gol di Ramsey e Dybala).