Inter-Juventus Women, rigore generoso alle nerazzurre

Episodio controverso nel finale del Derby d'Italia femminile tra Inter e Juventus, terminato con una sconfitta per 3-2. A pochi minuti dal termine, l’arbitro ha concesso un rigore generoso alle nerazzurre per un contatto in area tra Bugeja e Brighton. Nonostante i dubbi sulla decisione, il direttore di gara ha indicato immediatamente il dischetto senza esitazioni.L'episodio ha suscitato molte discussioni, poiché il contrasto tra le due giocatrici non sembrava così netto da giustificare la massima punizione. Tuttavia, la decisione è rimasta invariata e Wullaert si è incaricata della battuta, trasformando con freddezza il rigore e regalando all’Inter il gol del 2-2 che poi è diventato 3-2 nel finale.

La Juventus, che aveva gestito la gara con attenzione fino a quel momento, si è vista sfumare la vittoria proprio nel finale, alimentando le polemiche per la concessione del penalty.