Inter-Juventus Women 3-2, le PAGELLE: Beccari non basta. A Milano succede di tutto, ma ora come si riparte?

Inter-Juventus Women, le pagelle

La Juventus Women ritorna dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Bianconere di Max Canzi ospiti dell'Inter sconfitte per 3-2 nel finale dopo essersi portate in vantaggio con Chiara Beccari, poi pareggio nerazzurro con Tomaselli, ancora in avanti la Juve con Cantore, pareggio nerazzurro al 91' con Wullaert su rigore e infine a ribaltarla è Elisa Polli. Queste le nostre pagelle:Sul goal di Tomaselli ed è tutto meno che impeccabile, ma sul 3-2 di nuovo non trattiene il pallone.ma quanti polmoni ha? Corre, si propone in avanti e infine chiude anche in difesa. Una gara nel complesso positiva.

"alza, alza" urla per tutta la partita chiedendo alle compagne di tenere il baricentro alto e provarci ancora.pronti via e la neo entrata Cambiaghi le taglia alle spalle, un po' sorpresa poi torna in cattedra ma è la meno attenta del reparto.fa tutto bene ma sbaglia l'ultimo passaggio che, alla fine dei conti, è quello decisivo.il goal è praticamente suo, una punizione con traiettoria insidiosa. In mezzo al campo domina, ma quanto è ingenua a toccare Bugeja, seppur con qualche dubbio e da lì parte la ribalta nerazzurra.torna titolare dopo l'infortunio e si vede: la condizione fisica non sembra ancora quella ottimale. Il centrocampo nerazzurro la imbriglia e non riesce a liberarsi.anche lei al rientro ma con la fascia da capitana al braccio, una delle migliori finché è in campo e tanti pericoli della Juventus arrivano dai piazzati ed indovinate chi li batte. Spoiler: la numero 13.qualche sgasata in corsia.pigra in marcatura su Csizar su quello che è il goal nerazzurro. Poi però finalizza l'azione perfetta che riporta la Juve in avanti, ma non basta.poco cercata, la fisicità di Milinkovic sembra mettere in difficoltà anche Girelli. Fa a sportellate ma non basta.6,5 non sembrava brillantissima ma poi è suo l'assist per Cantore.la ventata d'aria fresca nel caldo torrido estivo. Può essere l'immagine della sua gara, alla fine è suo il tocco decisivo che sblocca la sfida.ci prova, ma la mancanza di Beccari la fa sentire.- chiamato a gestire la stanchezza si fa beffare nel finale, seppur il rigore sia un po' dubbio.





