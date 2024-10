Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato al termine della sfida contro l'Inter ai microfoni della Rai. Le sue parole:"Quella di oggi è stata, per noi, la decima partita nel giro di un mese. Le ragazze sono arrivate un po’ stanche come era normale che fosse, ma hanno dato dimostrazione di grande compattezza. Nel primo tempo abbiamo provato a spingere tanto ugualmente, ma non siamo riusciti a trovare il gol. Nella ripresa abbiamo faticato un po’ di più, ma alla fine penso che il pareggio sia il risultato più giusto".