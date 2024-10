Lisa Boattin ha parlato al termine della sfida contro l'Inter. Le sue parole:"Un pareggio che un po' ci sta stretto ma sapevamo che giocare qui contro l'Inter non era facile, sono molto organizzate, lo portiamo a casa perché sappiamo che il campo non era facile. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo concretizzate, è difficile, è stato complicato. Dopo la sosta torneremo a lavorare per portare a casa tutti i punti a disposizione"."Siamo tante in rosa e siamo molto forti, abbiamo tante soluzioni e caratteristiche diverse. È la settimana che sognavamo, ci piace giocare ogni tre giorni perchè vuol dire che la Champions la giochiamo e ci era mancata. Siamo pronte"."Sofia è una continua crescita, un valore aggiunto, ha trovato un equilibrio, sta bene e ci aiuta perché ogni pallone che tocca è oro. Le faccio i complimenti per le 100 presenze"."La Juve è buonissimo questo inizio di stagione, la prima sconfitta è arrivata contro il Bayern. Super positivo. Io arrivo da pochi giorni dall'infortunio ma sto riprendendo condizione devo riprendere a lavorare"."Scendiamo in campo sempre per vincere, guardiamo partita dopo partita e non ci pensiamo. A fine stagione faremo i conti".