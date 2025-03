Inter-Juventus Women, la cronaca LIVE dalle 16 su IlBianconero

Getty Images



Inter-Juventus Women, la cronaca

calcio d'inizio alle ore 16



Inter-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Inter

in attesa

Juventus Women

in attesa

Inter-Juventus Women, dove vedere la sfida

Concluso il weekend di sosta ritorna in campo la Juventus Women prima della sosta nazionali. Le bianconere allenate da Max Canzi devono ripartire dopo la sconfitta per 2-0 di due settimane fa rimediata per mano della Fiorentina. Tutto però passa da Milano, dall'Arena Civica Gianni Brera e dall'Inter di Gian Piero Piovani per proseguire questa corsa Scudetto che sembra sempre più vicino.​La partita di Serie A Femminile è visibile su Dazn ma anche su Rai Sport e su Rai Play in streaming





