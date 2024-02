Le parole di AlessioL'Inter ha sicuramente meritato di vincerla, ha fatto di più e meglio. Ma onestamente speravo di vedere una Juve diversa, più coraggiosa e con qualche idea. E non so se sono più i meriti dei nerazzurri o più i demeriti dei bianconeri, che hanno giocato una partita al di sotto delle loro qualità. Un peccato, perché proprio nella settimana potenzialmente decisiva della stagione la Juve è calata molto: qualche segnale in questo senso era già arrivato contro l'Empoli, quando c'era la possibilità di fare uno scatto in avanti e invece si sono buttati via due punti per un'ingenuità.