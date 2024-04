Inter, lo scudetto di Calciopoli e lo striscione

Il clima è di festa, ma non mancano le polemiche e le stoccate agli avversari . Il clima è di festa dentro e intorno a San Siro, con i tifosi dell'che hanno prima accompagnato il pullman e poi festeggiato all'interno dell'impianto milanese la vittoria dello scudetto. In questo clima, però, c'è stato spazio – da parte di una fetta della tifoseria posizionata in Curva Sud -, per intervenire a gamba tesa sul tema del numero degli scudetti vinti dall 'Inter I tifosi interisti hanno esposto il quattordicesimo scudetto e un piccolo striscione sotto: 14+6= due stelle. Il quattordicesimo scudetto dell'Inter è quello assegnato a tavolino nel 2006, dopo Calciopoli.