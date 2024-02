Sandroai microfoni di Pressing ha parlato della sfida tra Inter e Juventus dopo il triplice fischio. Queste le sue parole sulla gara:"C’è stata meno differenza questa sera che all’andata. Al di là del risultato questa sera si è vista una Juventus cresciuta, una partita credibile come scontro diretto. La Juve ha perso per la mentalità? Se dite che c’è un abisso non è la mentalità a fare la differenza. Sono i Chalanoglu da una parte e i Locatelli dall’altra".