L'attesissimo incontro tra, trasmesso in esclusiva su DAZN, ha segnato un momento storico: è diventato il match più seguito di sempre in Italia su questa piattaforma di streaming sportivo. Non sorprende, considerando che si tratta di due delle squadre più amate nel Paese. La partita, disputata a San Siro, ha attirato davanti al televisore ben 2.274.596 spettatori, stabilendo un nuovo record per la piattaforma in una singola giornata, in questa stagione e nella sua storia complessiva. Complessivamente, la 23ª giornata di campionato ha visto una platea di quasi 6,6 milioni di spettatori. Lo riporta Calcio e Finanza.