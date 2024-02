Il giorno di Inter-Juventus, la partita che tutti stavano aspettando da ormai settimane. La sfida scudetto tra prima e seconda in classifica. Un appuntamento, quello a San Siro, che pochi vogliono perdersi. Per il big match infatti ci saranno tanti vip presenti allo stadio. Oltre a Luciano Spalletti, c.t dell'Italia, riferisce la Gazzetta dello Sport, assisteranno alla partita il presidente del Senato, Ignazio La Russa, l'a.d. della Lega Serie A, Luigi De Siervo, il numero uno di Monclear, Remo Ruffini, il conduttore televisivo Paolo Bonolis, Elenoire Casalegno, Tananai e Ignazio Moser. Tra gli ex giocatori nerazzurri presenti Cruz, Maicon, Berti, Materazzi, Di Biagio, Colonnese e Galante.