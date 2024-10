Inter-Juventus, quando parla Thiago Motta in conferenza

Si avvicina il big match tra, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio San Siro., come di consueto, interverrà in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia valevole per la nona giornata di campionato.La conferenza stampa del tecnico della Juventus è stata programmata per domani, sabato 26 ottobre alle. Thiago Motta presenterà la sfida contro l'Inter e farà il punto sulla preparazione della squadra in vista della grande sfida.