La supersfida scudetto tra, in programma alle 20.45 a San Siro, attirerà oltre 75 mila spettatori sugli spalti. La partita sarà trasmessa da ben 62 broadcaster in 180 Paesi, promettendo un'ampia visibilità internazionale. Si prevede un incasso considerevole, intorno ai 6 milioni di euro, anche se non dovrebbe raggiungere il record di 6,6 milioni di euro stabilito da Inter-Juve nell'ottobre 2019. Prima del match, gli sponsor dell'Inter organizzeranno uno spettacolo con laser e distribuiranno sciarpe ai tifosi. I cancelli dello stadio sono stati aperti alle 17.45, in attesa di un'atmosfera elettrizzante e di una partita avvincente.