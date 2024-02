LA FURIA DI INZAGHI

Sono trascorsi già due giorni dalla sconfitta dellain casa dell, con i bianconeri che ora vedono i nerazzurri allontanarsi in maniera sensibile, forti anche della gara da recuperare contro l'Atalanta che potrebbe portare il distacco tra le due squadre a 7 punti. Dalle parti di viale della Liberazione, invece, gli uomori sono idilliaci, soprattutto per il modo in cui è arrivata la vittoria contro la squadra di Massimiliano Allegri.Ma tra le tante note positive della serata, il popolo interista ha dovuto fare i conti anche con una brutta notizia, che è stata ufficializzata nella giornata odierna. Il Giudice Sportivo ha infattia Simone, in vista del cartellino giallo rimediato nel derby d'Italia, che lo costringerà, in quanto era diffidato. Decisione che ha mandate su tutte le furie Inzaghi, il quale