Le parole di Paoloa L'Interista:- "Tutte queste squadre di alto lignaggio sono state costruire per vincere, poi c'è chi costruisce meglio in base alle opportunità che ci sono. L'Inter è stata costruita per vincere perché è un dovere societario di chi la comanda pensare ogni anno a come trionfare, da sempre. Così come il Milan e la Juve stessa che nonostante alcune difficoltà ha speso fortune importanti per alcuni giocatori. La Juve si poteva assemblare meglio sicuramente. Manca un vero regista a mio parere. Locatelli è un grande giocatore, ma non ha le caratteristiche di un regista. E' come se mettessimo Calhanoglu a fare l'esterno sinistro per esempio".