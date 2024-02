L'attesa per l'incontro tra Inter e Juventus a San Siro è pervasa da una tensione palpabile. Secondo quanto riportato dall'edizione milanese de Il Corriere della Sera, si prevede un clima incandescente, con la Curva Nord che distribuirà circa 20.000 bandierine a parte degli spettatori presenti nello stadio. Il gesto simbolico si focalizza su una zebra, icona della Vecchia Signora, accompagnata da un chiaro messaggio: "".Questa espressione riferita alla Juventus è utilizzata in modo colloquiale e appassionato dai tifosi dell'Inter per esprimere la loro rivalità con i sostenitori della squadra torinese. L'uso delle bandierine e del simbolo evidenzia l'entusiasmo e la passione dei tifosi, contribuendo a creare un'atmosfera elettrizzante in vista di questo importante scontro calcistico.