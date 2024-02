La sfida sul campo si giocherà questa sera alle 20.45 a San Siro. Tuttavia, si sa, quella traè sempre una sfida dal sapore speciale, in cui l'attesa cresce ora dopo ora. Anche tra ex giocatori delle due formazioni. Questo è il caso di Marco. Il difensore classe 1971 ha vestito la maglia nerazzurra, indossando anche la fascia da capitano per lungo tempo. Dal 2001 al 2011. Un totale di 184 presenze condite da 18 reti messe a segno. Per i tifosi nerazzurri è considerato una bandiera ed oggi ha provocato tramite i propri profili social verso la gara. Postando una foto che lo ritrae mentre entrava in scivolata su Zlatan Ibrahimovic che ai tempi vestiva ancora la maglia della Juventus. Di seguito la foto.