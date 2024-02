Il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato ai canali ufficiali della società bianconera dopo la gara contro l'Inter. Le sue parole:"Dobbiamo continuare a fare il nostro percorso e concentrarci solo su quello: è stata una partita difficile, in un primo tempo bloccato l’Inter ha trovato il vantaggio. Nella ripresa la gara si è spaccata e loro sono sempre pericolosi in ripartenza, mentre noi dobbiamo sicuramente migliorare. Non ho niente da rimproverare ai miei giocatori: questa settimana è stata negativa, capita sempre nel corso di un’annata, ma dobbiamo far sì che già contro l’Udinese le cose cambino. Quando ho fatto entrare Chiesa era un momento delicato della sfida: metterlo insieme a Yildiz mi sembrava un rischio. Abbiamo avuto le nostre opportunità, ma ripeto: non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Dobbiamo riprendere il cammino che ci deve portare alla conquista di un posto in Champions League.L’Inter ha più esperienza, più serenità nell’affrontare sfide del genere: la Juve non affrontava una sfida così da tre anni, giocare queste partite è un passo in avanti nella nostra crescita. Ora dobbiamo tornare subito a vincere, il campionato è ancora lungo e dobbiamo essere veloci a ritrovare il risultato. La nostra posizione in classifica al momento non era pronosticata da nessuno la scorsa estate, siamo arrabbiati per la sconfitta di oggi per una gara che potevamo rimettere in piedi, ma siamo felici di quanto raccolto e dobbiamo proseguire su questa strada".