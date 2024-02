C’è il tocco di mano di Thuram nella rete dell’Inter. Tocco tra pollice e indice appena prima che la palla possa toccare il petto di Gatti. #inter #juventus #autogoal #InterJuventus pic.twitter.com/l7Jip216i5 — Programmazione Tv (@programmaziontv) February 4, 2024

Il direttore di garamigliore in campo? Questa è una delle chiavi di lettura che emerge nettamente nel post. A pesare è chiaramente la vigilia: le polemiche sulla mancata designazione die, in generale, tutte le discussioni sull’arbitraggio e su eventuali episodi dubbi. Già durante la partita, però, i tifosi bianconeri hanno lamentato una disparità di giudizio e una mancanza di coerenza nel metro per quel che riguarda la distribuzione dei cartellini.A lamentarsi, nonostante la vittoria, però, sono soprattutto i tifosi dell’Inter. In particolare, sui social, diversi nerazzurri stanno condividendo un intervento disu. Immagini che in queste ore stanno facendo discutere.E ancora, le polemiche si spostano anche sull’autogol di Gatti. Qualcuno avanza il dubbio: “Thuram non la tocca con la mano?”. I più infervorati di tutti sono ancora i tifosi interisti: “Non sapete perdere, siete dei pagliacci”.