Il centrocampista della Juventus Manuelha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta di ieri sera per mano dell'Inter. Le sue parole:"C’è rammarico e siamo delusi, si sa quanto ci tenevamo a questa partita ma abbiamo ampi margini di miglioramento, dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita, è chiaro che quando perdi una partita come questa ci rimani male ma il calcio è questo e avremo un’altra opportunità contro l’Udinese per fare punti e continuare il nostro percorso"."Il campionato è ancora lungo, c’è delusione perché ogni partita ha storia a sé, noi dobbiamo crescere tanto come squadra ma quello che ci ha permesso di arrivare fin qui e fare tutti questi punti è il nostro modo di stare uniti, di essere squadra e quando riusciamo a farlo siamo forti, abbiamo ancora margini di miglioramento e il campionato è lungo"."Quando siamo andati in svantaggio è stata una botta ma dopo abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo e anche loro hanno avuto occasioni ma dobbiamo essere più consapevoli di noi e quando siamo aggressivi è normale concedere delle ripartenze ma è ciò che dobbiamo fare per recuperare la partita. Non è tutto da buttare oggi dobbiamo essere più maturi in alcune scelte ma dobbiamo continuare a crescere".