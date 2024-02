Come spesso succede, dopo ogni Inter-Juve, è tempo di prese in giro e sfottò tra i tifosi delle due squadre. Ed è stato il caso dei due conduttori di Striscia la Notizia, Ezio Greggio ed Enzo Iachetti. Quest'ultimo, tifoso nerazurro ha portato una "pera" gigante per ricordare il gol che ha deciso il derby d'Italia. Lo juventino Greggio invece ha risposto regalando al collegha la "Champions", "Ho ritrovato la Coppa dei Campioni che l'Inter aveva perso a giugno...", la battuta pubblicata sui social.