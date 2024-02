90 minuti che racchiudono una stagione, che racchiudono la storia del calcio nostrano. Il Derby d'Italia, l'eterna sfida tra Juventus e Inter che questa sera si ripropone nella cornice di San Siro. Partita che non ha bisogno di preparazione, come amano spesso ripetere gli allenatori, ma che invece andrà raccontata, sviscerata in ogni dettaglio da chi é esterno ai due gruppi squadra.



Inter,Juventus, la moviola: tutti gli episodi



Non solo per la gloria, non solo per passare un sereno lunedì mattina a distribuire sfottò invece che subirli; questo Inter-Juventus è tra i più pesanti degli ultimi anni. Da una parte, quella milanese di sponda nerazzurra, il desiderio di allungare in classifica e avvicinare la seconda stella; dall'altra, la voglia di continuare a coltivare il sogno e renderlo sempre più concreto.





Inter-Juventus, la cronaca LIVE













Inter-Juventus, le formazioni UFFICIALI

Inter (3-5-2)

Sommer

Pavard

Acerbi

Bastoni

Darmian

Barella

Chalanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Thuram

Lautaro

Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Yildiz

Vlahovic

Inter-Juventus, dove vederla in tv e streaming



Inter-Juventus, domenica 4 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale "Zona DAZN".





Inter-Juventus, numeri e statistiche



Da Juventus.com:



LO STATO DI FORMA

La Juventus ha conquistato 53 punti dopo le prime 22 gare in questa Serie A (16V, 5N, 1P), in tutte le precedenti 10 occasioni in cui i bianconeri hanno raccolto almeno altrettanti punti a questo punto del massimo torneo hanno sempre chiuso il campionato al primo posto, la più recente nel 2019/20 (contando tre punti a vittoria da sempre).

I bianconeri hanno subito 13 reti in questo campionato, nelle precedenti 22 stagioni di Serie A solo nel 2014/15 avevano concesso meno gol dopo 22 gare (10 in quel caso).

La Juventus ha pareggiato l’ultimo incontro giocato in Serie A (1-1 vs Empoli) e non registra due segni “X” consecutivi nella competizione da settembre 2022 (vs Fiorentina e Salernitana).

La Juventus è rimasta imbattuta in 17 match consecutivi di campionato per la prima volta dal periodo tra aprile 2018 e marzo 2019 (31 in quel caso, sempre con Massimiliano Allegri alla guida).



ALTRI NUMERI VERSO LA GARA

Inter (13) e Juventus (12) sono le due formazioni che hanno collezionato il maggior numero di clean sheet e che, in generale, hanno subito meno tiri nello specchio della porta (60 i nerazzurri, 61 i bianconeri) e meno reti (10 i padroni di casa, 13 gli ospiti) in questa Serie A.

Sfida tra la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questo campionato (Inter, 16) e quella che ne ha subiti di meno su sviluppi di calcio da fermo (Juventus, uno).

Solo Inter (otto) e Fiorentina (sette) hanno segnato più gol della Juventus (sei) nei primi 15 minuti di gioco nel campionato in corso.

Inter (12) e Juventus (11) sono le due formazioni che hanno realizzato più gol in seguito a cross in questa stagione di Serie A.

Autogol esclusi, solo una delle ultime 12 reti nelle sfide tra Inter e Juventus in Serie A è stata messa a segno da un giocatore italiano: Nicolò Fagioli il 6 novembre 2022.



FOCUS SUI NOSTRI