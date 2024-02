Per lo scudetto si gioca a San Siro, alle 20.45 di questa domenica sera. Una notte speciale e da vivere, in cui però la Juventus non riesce a regalarsi ciò che vorrebbe: la vittoria. E una nuova chance scudetto. Il big match va all'Inter, ma la vera domanda in casa bianconera è un'altra: si è fatto il massimo? Questo è l'interrogativo per una Juve anonima per larghi tratti, presente solo a sprazzi e che alla fine perde 1-0 con l'autogol di Gatti. Nel secondo ci sarebbero anche le occasioni per regalarsi un finale diverso, ma troppo poco per pensare in grande. Vince l'Inter, lo scudetto ora è più lontano.