Una difesa solida, o quantomeno capace di limitare i danni, un centrocampo poco preciso e un attacco troppo leggero. Sono le sensazioni lasciate dallanel big match contro l', che ha dato l'impressione di essere più forte e determinata al cospetto di una squadra che, invece, sembrava quasi volersi accontentare di un pareggio, un po' come già fatto in altre occasioni. Pochi i giocatori bianconeri che hanno davvero convinto in una serata che innanzitutto ha fatto emergere un evidente divario tecnico tra le due formazioni scese in campo, ma anche la differenza di atteggiamento tra Simonee Massimiliano. La strategia del livornese, che più di una volta in stagione si è rivelata vincente, questa volta non ha pagato.