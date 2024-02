Il possesso palla duranteattorno alla metà del tempo era per il 73% in favore della squadra allenata da Simone Inzaghi. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Il motivo? Pare essere prevalentemente tattico, infatti la Juventus lo scorso anno aveva vinto con i contropiedi, si pensi a quello di Filip Kostic, per due volte. Quindi la domanda sorge spontanea: perché cambiare? La Juventus ha concesso molto spazio all'Inter, concedendogli il pallino del gioco, scelta che però visto il risultato questa volta non è stata funzionale per il tecnico toscano.