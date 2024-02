La delusione è palpabile dopo la prestazione dellaa San Siro, e soprattutto per il risultato. La sconfitta, pur essendo di misura, pesa notevolmente sia per il modo in cui è arrivata che perché sembra chiudere il discorso scudetto. La frustrazione dei tifosi bianconeri emerge chiaramente nei commenti sui social media, dove esprimono la loro delusione e analizzano il match. La sconfitta rappresenta un duro colpo per le aspirazioni della Juventus e, come riflesso nei commenti online, il disappunto dei tifosi è palpabile, alimentando le discussioni sulla situazione della squadra e sulle prospettive future.