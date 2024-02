Una gara di certo non semplice quella della Juventus ieri sera a San Siro contro l'Inter di Simone. Massimilianoieri sera non è riuscito nemmeno a svoltare la gara con i suoi cambi, come accaduto in numerose occasioni. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il tecnico toscano ha bevuto come di consueto moltissime bottigliette d'acqua ma ha anche raggiunto un record in negativo. Con un solo tiro verso la porta di Sommer infatti si tratta del peggior dato in questa Serie A. Si deve certamente migliorare.