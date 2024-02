Inter-Juventus, il programma della vigilia

11:30 - Conferenza di Allegri

13:00 - Pranzo al J Hotel

15 - Allenamento alla Continassa

17:30 - Partenza per Milano

L'atmosfera si surriscalda in attesa del Derby d'Italia tra, fissato per domani. Prima del fischio d'inizio, è inevitabile riflettere sulla vigilia. Oggi, giornata di attesa, vedrà le parole degli allenatori e il successivo allenamento dei bianconeri prima della partenza per Milano. Il programma completo della squadra di Massimiliano Allegri è dettagliato da Sky Sport. Mentre l'anticipazione dell'epico scontro cresce, l'attenzione si concentra sulle strategie e sugli schieramenti delle due squadre di calcio di spicco. Il Derby d'Italia è pronto a scaldare gli animi, creando un'atmosfera carica di emozioni.