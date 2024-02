Il commento, ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, di Beppe Severgnini, giornalista e tifoso interista:"L'Inter sembra la più forte, ma i campionati non finiscono a febbraio. Vero che è stato impressionante, la seconda in classifica non è riuscita a fare un tiro in porta, tanti confronti impietosi e tanti giocatori non hanno mai giocato così bene in carriera. L'Inter dopo 5 minuti capisci con che testa entra in campo e per molti anni sembrava intimorita, anche con la Juve. Invece ora capisci subito che non hanno più paura di nessuno e una squadra così, può perdere una partita, ma ne vince molte".