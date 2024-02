Uno di noi FABRIZIO pic.twitter.com/xEJBHgENtz — Andre (@AndreInter_) February 5, 2024

Numerosi personaggi vip hanno preso parte al grande match di ieri a San Siro, tra. Tra di loro, spicca la presenza di Fabrizio, il quale, tuttavia, ha attirato l'attenzione sui social per un comportamento poco edificante. Le telecamere lo hanno immortalato sugli spalti dello stadio mentre urla insulti provocatori alla Juventus: "Gobbi di m***a". L'atteggiamento di Corona ha scatenato diverse reazioni e discussioni online, dividendo i tifosi e sollevando interrogativi sulla necessità di mantenere rispetto e fair play anche in un contesto passionale come quello di una partita di calcio di alto livello.