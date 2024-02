Inter-Juve: frecciatine, nervosismo e i permalosi. E' già andata così

La replica di Allegri a Marotta, poi Inzaghi sull'ippica

Allegri, Sinner e il nervosismo: Inter-Juve fuori dal campo

Staccate dalle altre, impegnate in una lotta scudetto a distanza, in questa lunga vigilia che precede quella vera (domani) è successo un po' di tutto. "", una dopo l'altra, tra battute e qualche mezza verità, così l'attesa si è fatta più calda. Prima del campo, è successo altro, cosa? Quanto segue.Se è vero che domenica sera conterà solo il risultato, che alla fine di quei 90 e più minuti di gioco sarà solo il campo a parlare, è altrettanto vero che l'attesa può condizionare umori, aspettative e rendimento. Giorni intensi, anche di polemiche, partiti dalla frase di Marotta che, lo scorso 8 gennaio, rispose alle polemiche relative agli episodi arbitrali di Inter-Verona con una metafora: "Le polemiche vanno gestite e accettate: il VAR non è stato introdotto per debellare tutti gli errori arbitrali, quanto per ridurli. Esistono poi gli errori umani: poi a fine stagione vince la squadra migliore".Pronta è stata la risposta di, che, il 16 gennaio, dopo la vittoria contro il Sassuolo, con il suo sarcasmo livornese ha replicato: ". I ladri scappano e le guardie rincorrono. Noi dobbiamo essere molto bravi, stare sereni". Precisando, poi, l'ironia usata: "Magari ha fatto divertire, però era solamente una battuta in un post gara dove ho usato una metafora di un gioco che giocavamo da bambini. Si parlava di una squadra che sta davanti e di una squadra che insegue".Nel frattempo l'Inter è chiamata a giocarsi la vittoria della Supercoppa italiana nella finale contro il Napoli in quel di Riyadh: nella conferenza pre-partita, Simone Inzaghi mette completamente da parte l'accostamento di natura ippica, uno sport tanto caro al rivale Allegri. E Inzaghi? Ha risposto glissando il tema:Da bambino giocavo solo ed esclusivamente a pallone, mi piace farlo con i miei ragazzi, lo faccio anche con i miei figli".Finita qui? Per nulla. Con un Sinner strepitoso, vincente e presente in tutte le prime pagine, il tema duello torna di attualità e Allegri usa un altro paragone, con una chiusura però particolare. Eccolo:Ma anche in questo caso, poi, fa un passetto indietro... per il nervosismo altrui: "Devo smetterla con le mie battute, la mia livornesità dà fastidio a qualcuno. Fortunatamente non vengono a Livorno, dove ci prendiamo in giro tutti: sarebbe un disastro. Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno".