, come se fosse il più lesto di tutti ad acchiappare la coda del pupazzo e aggiudicarsi un giro gratis sulla giostra. Dusanrisale sulle montagne russe, di quelle che si impennano e salgono altissime, per poi affrontare altrettanto ripide discese, veloci come macchine da corsa. Di nuovo nervoso, di nuovo protagonista di diversi errori tecnici, alcuni imperdonabili. Dopo un periodo super, Vlahovic è tornato per una sera quello che era finito al centro delle polemiche e della fatidica domanda:Ma su quella giostra Dusannon viaggia da solo, anzi. La compagnia è grande e racchiude tutta la. Insomma, l’attaccante serbo è semplicemente un esempio plastico, quello più eloquente, di una squadra che continua con i suoi sali e scendi. Paradossale, visto che il mantra del suo allenatore, Massimiliano Allegri, è sempre stato la ricerca dell’equilibrio.Nel mind game andato in onda nelle ultime settimane laci ha provato a spostare la pressione tutta sulle spalle dei nerazzurri. Dopo questa sera, più che una strategia, quella dei bianconeri è sembrata una necessità. La Juve avrebbe dovuto approcciare il match di San Siro con tranquillità, consapevole di aver poco da perdere.Squadra schiacciata, poche idee e tanta paura. Colpa di tutti, dall’allenatore a chi è sceso in campo. Si poteva, anzi, si doveva fare meglio.