Dopo appena 20 minuti di gioco in, è apparso il primo cartellino giallo, sventolato dal direttore di gara Maresca nei confronti di Dusan, penalizzato per proteste. L'attaccante è stato subito richiamato dall'allenatore Allegri, il quale gli ha chiesto di mantenere la calma e rimanere concentrato sulla partita, come riporta Dazn. Questo episodio sottolinea la tensione in campo e la necessità per le squadre di gestire le emozioni per evitare sanzioni disciplinari. La partita continua dunque sotto l'occhio attento degli spettatori, con un Allegri impegnato a guidare la sua squadra in questo confronto cruciale.