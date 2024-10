Orario Udinese-Juventus

Dove vedere Udinese-Juventus

Udinese-Juventus in diretta streaming

Sabato sera torna in campo ladopo il pareggio per 2-2 contro il Parma. I bianconeri sfidano l'in vista dell'undicesima giornata di campionato. I friulani sono reduci dalla sconfitta in rimonta subita allo Stadio Penzo contro il Venezia: avanti 0-2, i bianconeri sono stati battuti per 3-2.Udinese-Juventus si giocherà, alle, al Bluenergy Stadium di Udine.Udinese-Juventus verrà trasmessa in diretta su. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa si potrà scaricare l'app su Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Il match sarà disponibile anche in diretta streamingcon l'app su tablet e smartphone oppure collegandosi con il proprio pc o notebook.