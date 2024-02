Paoloha condiviso le sue riflessioni sul derby d'Italia con Sky, focalizzandosi su. Riguardo a Vlahovic, ha notato il nervosismo del giocatore e ha sottolineato l'importanza di sfruttare le occasioni, sottolineando che anche solo mettere pressione avrebbe inflitto incertezze all'Inter. Lautaro, invece, è stato descritto come apparso un po' svuotato. Tuttavia, Di Canio ha riconosciuto la vittoria meritata dell'Inter, attribuendola alle chiare opportunità create durante la partita. Il commento evidenzia la complessità delle dinamiche individuali in una partita che si è conclusa con la giusta vittoria dell'Inter."Vlahovic era molto nervoso, l'unica palla che gli è capitata non dico che devi segnare ma devi imprimere una ferita alle certezze dell'Inter: calci, fai parare il portiere, dai una sensazione che puoi far male. Lautaro, invece, mi è sembrato un po' svuotato. Però poi la partita l'ha vinta l'Inter e anche meritatamente per le occasioni chiare che ha creato".